Van Gaal voor duel met Montenegro in WK-kwalificatie: ‘Zij hebben meer creatieve spelers’

Oranje kwam woensdag tegen Noorwegen, de eerste wedstrijd in de derde termijn van Van Gaal, niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Na de wedstrijd tegen Montenegro speelt Nederland dinsdag ook nog tegen Turkije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar.



Van Gaal werd aangesteld als bondscoach als opvolger van Frank de Boer. Onder De Boer verloor Oranje in de achtste finales van het EK van Tsjechië. Van Gaal was al bondscoach tussen 2000 en 2002 en 2012 en 2014. Zeven jaar geleden eindigde het Nederlands elftal onder leiding van Van Gaal als derde op het WK in Brazilië.