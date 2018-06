Van Gaal ziet aanbieding zitten: 'Dit is me op het lijf geschreven'

,,Dat wat ik nu in de portefeuille heb zitten, dat is zó op mijn lijf geschreven. Anders was ik de gesprekken ook niet aangegaan. Ik kan er ook wat mee winnen, dat gevoel heb ik", zei Van Gaal in de allerlaatste aflevering van de talkshow met Humberto Tan als host. De oefenmeester zei niet om aanbiedingen verlegen te zitten. ,,Dat is dan weer arrogant als ik dat zeg. Maar het is zo, het spijt me. Ik heb er nu één geselecteerd.”



Van Gaal heeft de knoop nog niet doorgehakt. ,,Als ik dit weiger, dan weet ik dat het over is met Van Gaal. Dan ga ik met Truus genieten van het leven. Eigenlijk heb ik daarvoor ook al allerlei plannen gemaakt. Het is moeilijk om ja te zeggen, maar ook moeilijk om nee te zeggen. Daarom duurt het even, ik kan nog geen uitsluitsel geven."



Volgens de trainer die Oranje vier jaar geleden naar een derde plek op het WK leidde gaat het in elk geval niet om een bestuursfunctie. ,,Ik ben geen bestuurder. Ik wil graag met jonge mensen werken. Als bestuurder kan dat ook, maar dan heb je minder contact en invloed. Twee jaar lang heb ik allerlei mensen gesproken die me met wilde praten over mijn ervaringen, maar achteraf vraag ik me af wat ze ermee gedaan hebben. Helemaal niets, maar ze zeggen wel dat ze met Louis van Gaal gesproken hebben. Dat is voor hun alleen om draagvlak te creëren. Daarom ben ik niet zo van het besturen."