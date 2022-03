Van Gaal ziet Oranje stappen zetten en wijst afvallers Timber en Gakpo alvast aan voor WK

VideoLouis van Gaal is tevreden over de vorderingen die Oranje maakt bij het implementeren van de nieuwe speelwijze 1-3-4-2-1. Jurrien Timber en Cody Gakpo waren niet fit, maar keken nadrukkelijk. ,,In mijn ogen gaan die zeker mee naar het WK.‘’

Door Mikos Gouka



Louis van Gaal miste deze week het etentje met de ploeg. De bondscoach van Oranje, die in isolatie moest door een positieve coronabesmetting, kreeg volgens eigen zeggen ‘wel iets te eten. ,,Maar op mijn kamer’’, aldus Van Gaal.

De bondscoach kon op zijn kamer wel analyseren hoe zijn spelers vorderen met het implementeren van het nieuwe systeem. ,,Waarom ik dat systeem eigenlijk zo graag wil spelen? De andere ploeg moet dingen oplossen waar ze niet aan gewend zijn. Kijk naar de Premier League, waar veel ploegen ervoor kiezen om te spelen. En dan zie je dat het verschil tussen de top en ‘minder top’ heel klein wordt’’, zegt Van Gaal. ,,Als wij dat heel goed gaan spelen, maken wij een kans, denk ik. Zo simpel is het.’’

Quote Waar ik Gakpo eigenlijk het liefst zie? Dat is een goede vraag Louis van Gaal En de weg naar ‘heel goed spelen’ is ingezet, als we Van Gaal moeten geloven. De bondscoach ziet zijn ploeg snel vorderingen maken. ,,Ik heb de meetings digitaal kunnen leiden, ik heb eigenlijk alles kunnen doen. Alleen van grotere afstand. De spelers hebben een fantastische uitvoering weggegeven dus ik was vandaag binnen drie kwartier klaar. Gisteren ging het veel minder dan de eerste twee trainingen, moet ik ook zeggen. Ik ben dan een figuur die dat niet kan hebben en dan ga ik langer door. Maar dat is niet altijd goed. Dan komt René Wormhoudt vertellen dat er spelers in het rood staan en dat is niet goed."

,,Of het al helemaal werkt? Dat is veel te kort door de bocht, maar met dit systeem moeten tegenstanders zich gaan aanpassen. Ze moeten toch een middenvelder opofferen aan onze nummer tien. Daar kunnen wij ons voordeel mee doen. Maar de automatismen moeten natuurlijk nog komen. Maar ik zag vandaag spelers wel al meer vooruit kijken dan gebruikelijk, daar hebben we stappen in gemaakt. Hoe lang het duurt voor het echt geautomatiseerd is? Dat lukt niet in twee wedstrijden, maar deze week heb ik wel gezien wat we kunnen. Zeven jaar geleden ging het trouwens veel lastiger om dat systeem er in te slijpen, duurde het echt veel langer. Moest ik ook nog lijntjes trekken. Ook door de huidige techniek gaat het allemaal veel sneller.’’

Volledig scherm © ANP

Jurrien Timber en Cody Gakpo mochten na de oefensessies naar huis. De Ajacied en de PSV’er zijn immers niet fit, maar ze kunnen wel al min of meer hun koffers pakken om mee te gaan naar het WK. ,,Timber was deze week een vraagteken, maar die redt het ook niet. Die mocht na de implementatie van het systeem inderdaad weg. Dat ze het konden zien. Timber en Gakpo zijn in mijn ogen jongens die zeker meegaan naar het WK in Qatar."

,,Waar ik Gakpo eigenlijk het liefst zie? Dat is een goede vraag. Hij heeft een paar keer in de spits gestaan, dat is hem niet zo goed vergaan. We hebben samen wel gesproken over waar hij zou kunnen gaan spelen. Maar de inhoud van dat gesprek blijft privé. Er zijn posities waar ik vind dat hij kan spelen, maar dat hangt ook af van ontwikkeling en van zijn vorm. Hij is vaak niet fit, daar heb ik ook iets over gezegd. Wat precies? Nee, ook dat is weer privé.

Volledig scherm © ANP

Voor de positie van linker centrale verdediger in het nieuwe systeem heeft Van Gaal in zijn ogen twee opties. Daley Blind en Nathan Aké. ,,Dan kijk ik: wat het beste is voor het team. Daar pas ik mijn eigen team op aan. Morgen ga je zien hoe ik mij heb aangepast.’’

De bondcoach brak nog een langs voor Marcel Lucassen, de directeur voetbalontwikkeling in Zeist, die alweer moet vertrekken bij de KNVB. ,,Voor zover je iemand kunt beoordelen in één gesprek, moet ik zeggen: Een heel goeie vent met veel ervaring. Tot mijn verbazing las ik dat hij wordt ontslagen. Ik mag dat misschien niet zeggen omdat ik voor de KNVB werk, maar ik vind het slecht. Ik zou een andere verdeling maken, dat heb ik ook tegen directeur Marianne van Leeuwen gezegd. Ik heb bij haar aangegeven hoe het model in mijn ogen moet zijn bij de KNVB. Hoe dan ? Dat zeg ik niet want Marianne van Leeuwen moet dat zelf kunnen beslissen. Daar laat ik het bij, maar ik wil wel heel duidelijk stellen dat Lucassen een heel goeie vent zijn.’’

Volledig scherm Louis van Gaal vandaag bij de training op de KNVB Campus in Zeist. © ANP