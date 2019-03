Van Geel: De negatieve aandacht voor mij is niet goed voor Feyenoord

Van Geel werd in februari 2011 technisch directeur van Feyenoord. Hij was onder meer verantwoordelijk voor het aanstellen van Ronald Koeman en later Giovanni van Bronckhorst als hoofdcoaches. ,,Het is een prachtig avontuur geweest en we hebben met elkaar een reeks successen geboekt waarvan werkelijk niemand vooraf geloofde dat we dat zouden kunnen bereiken. Ik trek hier straks trots over wat we met elkaar de afgelopen acht jaar hebben bereikt de deur achter me dicht", doelt Van Geel op onder meer het kampioenschap in het seizoen 2016/2017, de eerste sinds 1999.



,,Natuurlijk is het spijtig", stelt Van Geel, die eerder in de media nog liet optekenen dat hij niet aan een vertrek dacht. ,,Met de directe collega’s had ik nog jaren door kunnen werken, maar het lot van een td is dat successen uit het verleden en waar je als club vandaan komt door een deel van de buitenwacht snel zijn vergeten als het een periode minder draait. Dat is jammer, maar zo werkt het nu eenmaal.”