Van Geel keert terug bij Willem II als algemeen directeur

Van Geel begon zijn loopbaan als voetballer bij Willem II in 1977. Daarna speelde de Brabander bij Ajax, Roda JC en Feyenoord om zijn actieve carrière vervolgens weer in Tilburg af te sluiten. Later begon hij bij de Tricolores als technisch directeur.



Na periodes bij AZ, Ajax en Roda belandde Van Geel in 2011 bij Feyenoord. In De Kuip wonnen de Rotterdammers onder zijn leiding onder meer het landskampioenschap in 2017.