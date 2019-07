Van Geel: Willem II kan incidenteel boven Feyenoord eindigen

Tijdens zijn presentatie als algemeen directeur van Willem II vertelde Martin van Geel vanmiddag dat de begroting van de Tilburgse club de komende jaren omhoog moet naar zo'n 15 miljoen euro. Komend seizoen bedraagt de begroting 12,5 miljoen euro.



Dat is al meer dan in de afgelopen jaren. Maar volgens Van Geel nog niet genoeg om structureel mee te doen om een plek in de play-offs om Europees voetbal. En dat is waar hij met Willem II naartoe wil. Van de begroting van 12,5 miljoen is 3,8 miljoen voor spelers en technische staf. Dat moet volgens Van Geel vijf miljoen worden.



Van Geel blikte ook nog even terug op zijn vertrek bij Feyenoord. ,,Ik heb vorige week een afscheidsdiner gehad. Daar ben ik door zes mensen toegesproken. Van de directie, de rvc, oud-rvc-leden. Het was één grote lofzang. Toen ik aan de beurt was heb ik gevraagd waarom we eigenlijk bijeen waren, haha.”