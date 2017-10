Van Gelder woest na kritiek Du Chatinier: 'Ik ben geen rat'

Du Chatinier, die de club in september had laten weten zijn contract niet te willen verlengen vanwege een aanstaande verhuizing naar Frankrijk, lag sinds de competitiestart onder vuur op sportpark Goed Genoeg in Amsterdam. ,,Ik weet uit betrouwbare bron dat bepaalde mensen binnen de club met andere trainers hebben gesproken'', zegt hij in Het Parool. Vorige week zei hij op deze site: ,,Die zogenaamde clubiconen van AFC, die zeggen het beste met de club voor te hebben. Die hebben niet één kettingzaag achterin de auto liggen, maar wel drie. Ik ben een Utrechts jochie. Prima als je kritiek hebt, maar zeg het me dan recht in mijn porem.''



Die opmerkingen schieten niet alleen Jack van Gelder in het verkeerde keelgat. Bob Duis, bestuurslid technische zaken: ,,We winnen van IJsselmeervogels, het bestuur staat achter Ton en dan heb je het over Ciske de Rat. Dan sla je de plank volledig mis. Je kunt een hekel hebben aan een paar mensen, maar je hoeft niet de hele club over één kam te scheren. Dit is koren op de molen van mensen die AFC arrogant vinden.''