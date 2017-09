Van Halst trekt stekker uit tv-optredens na zwakke start Twente

Van Halst is al jaren te zien als analist op televisie. Hij werkte eerder voor de NOS en FOX en stapte vorig jaar over naar ZIGGO. Voor die zender gaf hij onder meer commentaar bij buitenlandse duels en hij schoof elke zondagavond aan bij het praatprogramma RONDO van Jack van Gelder.

Sinds enkele weken zit hij op de zondagavond niet meer aan tafel. Drie weken geleden zat hij nog wel in de aankondiging, maar was hij niet in de studio. Dat was de avond na de nederlaag van Twente tegen VVV. Een paar dagen daarvoor was hij analist bij de Europacupwedstrijd van Ajax tegen Rosenborg.