Van Hanegem blikt terug: ‘Tegen Milan waren wij veel beter dan in de finale’

6 mei 1970: 'De dag dat God Feyenoord de Europa Cup 1 gaf’

8:49 In de AD Voetbalpodcast gaan we deze week terug naar 6 mei 1970, de dag dat Feyenoord de eerste Nederlandse club was die de Europa Cup 1 won. Mikos Gouka, Sjoerd Mossou, Wessel Penning en Etienne Verhoeff blikken terug op dat seizoen. Op Ernst Happel, op de vieze shirts in Polen, op de twee fantastische wedstrijden tegen AC Milan en op de betekenis van die datum voor Rotterdammers. Koop ‘Voor Altijd De Eerste’, het boek over de Europacupzege van Feyenoord in onze webwinkel.