Van Hanegem: Maradona was de beste ooit

Door Sjoerd Mossou Vorige week vertelde Van Hanegem al aan het AD over zijn grote bewondering voor Maradona, de voetballer die in 1986 wereldkampioen werd met Argentinië, en die het destijds bescheiden Napoli vier hoofdprijzen bezorgde tussen 1984 en 1991. Over dat verhaal maakte regisseur Asif Kapadia een veelgeprezen documentaire, die sinds deze week volle zalen trekt in Nederland. ,,Maradona was de beste speler die ik ooit heb gezien’’, zegt Van Hanegem. ,,Cruijff, Pelé, Ronaldo, Messi: ook allemaal heel goede spelers, maar dat zijn of waren spitsen. Ze waren het eindstation in hun ploeg. Ze hadden altijd goede spelers om zich heen nodig om in stelling gebracht te worden. Maradona niet. Die nam het hele elftal op sleeptouw.’’

,,Maradona was zo goed, dat hij met vrij matige medespelers twee keer kampioen werd van Italië, destijds de sterkste competitie die er was. Met Napoli! En hij maakte Argentinië ook nog in zijn eentje wereldkampioen. Als pure middenvelder hè. Dát is voor mij het grote verschil met al die anderen. Hij was overal, hij bepaalde alles. Zo’n speler heb ik nooit meer gezien. Cruijff heeft ook in matige elftallen gespeeld (Levante, Washington Diplomats, red.) , maar dat hield hij vaak maar een paar maanden vol.’’



Van Hanegem: ,, Maradona kon niet alleen fantastisch voetballen, hij ging óók voorop in de strijd. Zo veel schoppen als die jongen kreeg, iedere wedstrijd weer, dat was niet normaal. Maar hij klaagde nooit. Mensen die zeggen dat Maradona buiten het veld geen grote speler was? Dat vind ik zo’n lulkoek. Ik kijk naar wat ik op het veld zag: dat was uniek. Zo snel, zo behendig, zo slim. Dat hij korter in de top heeft gespeeld dan iemand als Messi, zegt me ook niet zoveel. Maradona heeft nooit een normaal leven gehad. Iedereen wilde iets van hem. Hij kon nooit over straat. Het was onmenselijk hoe die man moest leven.’’



De 75-jarige Van Hanegem heeft nooit tegen Maradona gespeeld; hij ontbrak in de wedstrijd die Oranje in 1979 tegen Maradona en Argentinië speelde. ,,En dat is achteraf maar beter ook’’, aldus Van Hanegem, die vreest dat hij in die wedstrijd zou zijn weggespeeld.