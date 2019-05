Van Hanegem wordt geen trainer bij FC Den Bosch: ‘Maar ze kunnen bellen voor advies’

De geruchten rond Van Hanegem en een mogelijke terugkeer als trainer ontstonden op vrijdag 26 april, toen hij in Kerkrade op de tribune zat bij Roda JC - FC Den Bosch (0-2) naast zijn goede vriend Wim van der Horst. Van Hanegem liet vorige week in zijn column al weten dat hij geen trainer meer zou worden, maar vanuit Den Bosch bleef er afgelopen week hoop. ,,Zoals ik vorige week al zei, ik wil daar best helpen, maar ik heb gewoon geen zin om het gezeik er omheen,” zegt Van Hanegem. ,,Erik van der Ven en Paul Beekmans zijn jonge trainers die daar werken en dat zijn gasten die het echt wel zien. Als ze advies nodig hebben, kunnen ze mij altijd bereiken. Maar nogmaals, ik word geen trainer in De Vliert. Dat is niet omdat ik de ploeg niet goed genoeg vind, want Den Bosch heeft leuke spelers in de selectie. Ik pas gewoon voor de show er omheen.”