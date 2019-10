Van Hooijdonk helpt NAC aan eerste periodetitel, Cambuur wint topper

Uitslagen KKDCambuur boekte in de topper in de Keuken Kampioen Divisie een overtuigende 4-0 zege op Excelsior. Maar genoeg voor het winnen van de eerste periodetitel was het niet. Die ging naar NAC, dat dankzij goudhaantje Sydney van Hooijdonk met 1-0 won van NEC.

Koploper NAC had het lastig met de Nijmegenaren. Maar niet voor het eerst dit seizoen bewees Van Hooijdonk zijn waarde. Met een venijnige schuiver vanaf een meter of 20 schoot de 19-jarige zoon van clubicoon Pierre zijn ploeg naar de overwinning. Het was alweer de vierde competitiegoal van de spits die dit seizoen niet in de basis begon.

Even eerder had Van Hooijdonk zijn prima traptechniek gedemonstreerd toen hij een vrije trap op de lat schoot. Othman Boussaid scoorde in de rebound, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Niet veel later was NEC dichtbij de 0-1, maar doelman Nick Olij stond een doelpunten van Jonathan Okita in de weg.

Volledig scherm Sydney van Hooijdonk (l) is de gevierde man in Breda. © BSR Agency

NEC-speler Mart Dijkstra had zijn ex-club Cambuur vlak na de 1-0 van Van Hooijdonk een handje kunnen helpen, maar hij schoot op de lat. NAC bleef de Leeuwarders daardoor net een puntje voor.

Ook Excelsior was vooraf nog een van de kanshebbers op de periodetitel, maar de Rotterdamse hoop werd al voor rust volledig aan flarden geschoten. Cambuur liet de ploeg van Ricardo Moniz in de eerste helft alle hoeken van het veld zien en stond halverwege al op een 3-0 voorsprong door goals van Jamie Jacobs, Jordy van Deelen en Ragnar Oratmangoen. En die tussenstand was allerminst geflatteerd.

Na rust ging Cambuur vrolijk verder. De ploeg van Henk de Jong liet eerst nog een aantal kansen liggen voor invaller Jarchinio Antonia de eindstand op 4-0 bepaalde.

De Graafschap, de nummer drie die ook nog kansrijk was, kwam op eigen veld niet verder dan 0-0 tegen Almere City.

Volledig scherm Feest bij Cambuur. © BSR Agency

Uitslagen

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-5

4. Acheffay 0-1, 29. Acheffay 0-2, 47. Arweiler 0-3, 54. Smith 1-3, 66. Acheffay 1-4, 82. Smith 2-4, 82. Mallahi 2-5.

Toeschouwers: 1.450. Scheidsrechter: Dröge. Geel: St. Jago, Van der Velden (Jong Utrecht), Smith (FC Dordrecht). Rood: Lewis (FC Dordrecht)

Go Ahead Eagles - Jong AZ 1-1

22. Veldmate 1-0, 80. Sedlacek 1-1. Toeschouwers: 8.103. Scheidsrechter: Nagtegaal. Geel: Mertens, Ngombo (GA Eagles), Kunst (Jong AZ).

NAC - NEC 1-0

68. Van Hooijdonk 1-0. Toeschouwers: 18.427. Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Geel: Ilic, Verschueren (NAC), Kvida, Van de Looi, Wolters (NEC).

FC Den Bosch - TOP Oss 3-0 (duel nog bezig vanwege vuurwerk op het veld)

7. Vaisanen 1-0, 50. Laukart 2-0, 75. Van Moorsel 3-0. Toeschouwers: 3.833. Scheidsrechter: Van de Graaf. Geel: Verbeek, Abdullahi (Den Bosch). Rood: Rommens (2x geel, TOP Oss).

Cambuur - Excelsior 4-0

23. Jacobs 1-0, 31. Van Deelen 2-0, 42. Oratmangoen 3-0, 84. Antonia 4-0. Toeschouwers: 8.742. Scheidsrechter: Kamphuis. Geel: Akoy (Cambuur), Fortes, Horemans, Ebecilio (Excelsior).

Helmond Sport - MVV 3-1

13. Van den Hurk 0-1, 59. Zwanen 1-1, 74. Snepvangers 2-1, 87. Snepvangers 3-1. Toeschouwers: 1.134. Scheidsrechter: Martens. Geel: Frenoy, Schroijen (MVV). Rood: Martina (MVV).

De Graafschap - Almere City 0-0

Scheidsrechter: Bax. Geel: Van de Pavert (De Graafschap), Van Vlerken, Smits (Almere City).

Telstar - Roda JC 1-2

51. Ugbo 0-1, 65. Plet 1-1, 88. Verburgh 1-2. Scheidsrechter: Bijl. Geel: Verburgh, Durwael, Klaasen, Croux (Roda JC), Najah, Plet (Telstar).

Jong Ajax - FC Eindhoven 6-0

23. Traoré 1-0, 42. Biemans 2-0, 44. Lang 3-0, 50. Ekkelenkamp 4-0, 54. Schuurs 5-0, 58. Gravenberch 6-0. Scheidsrechter: Hensgens. Geel: Peijnenburg, Bourard (Eindhoven).