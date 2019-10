Van Hooijdonk schiet NAC ook langs Club Brugge

Club Brugge gaat aan kop in de Belgische competitie. De ploeg van aanvoerder Ruud Vormer stuntte vorige week bijna in de Champions League. Pas met tien man, nadat Vormer rood had gekregen, verspeelde ‘Club’ een voorsprong tegen Real Madrid (2-2). Vorig seizoen eindigde de ploeg uit Brugge als tweede in België achter Racing Genk.