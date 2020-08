Van Marwijk aangeslagen door brand bij amateurclub: ‘De hele geschiedenis, allemaal weg...’

Een paar uur later stond Van Marwijk dan ook zeer ontdaan voor de camera van 1Limburg. ,,Ik schrik hier ongelooflijk van", aldus de oud-trainer van onder meer Feyenoord, Oranje en Borussia Dortmund. ,,Ik weet hoe de kantine er aan de binnenkant uit zag, de hele geschiedenis van de club hing daar. Dat is allemaal weg... Ongeloof triest.” Van Marwijk woont al meer dan veertig jaar in Meerssen en voordat hij zijn trainerscarrière in het betaald voetbal begon bij Fortuna Sittard, was hij een paar jaar trainer bij SV Meerssen.

De ravage op Sportpark Marsana doet Van Marwijk dan ook veel. ,,Ik heb wel binding met de club, ja. Mijn kleinzoons hebben hier allebei gespeeld, mijn eigen kinderen hebben hier rondgelopen en gespeeld. Zoals in veel dorpen staat de voetbalclub hier echt centraal. Gezinnen die niet kunnen wachten op het weekend. Kinderen die bij er voetballen, pa is misschien leider of coach, moeder helpt misschien in de kantine. Voor hele gezinnen is het een heel belangrijke sociale factor. Nog niet zo lang geleden hebben we hier het honderdjarig bestaan gevierd, en dan nu dit... Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen.”