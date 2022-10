Van Nistelrooij prijst Vertessen na zege op FC Zürich en baalt van late tegengoal: ‘Een smetje op de avond’

Hoewel PSV-trainer Ruud van Nistelrooij uiteraard blij was met de ruime zege van zijn ploeg in de Europa League tegen FC Zürich ( 1-5 ), noemt hij de onnodig geïncasseerde tegengoal ‘een smetje op de avond’. Daarnaast is Van Nistelrooij realistisch over zijn ‘grillige’ ploeg. ,,We willen snel stabiel worden, maar moeten daarvoor geduld hebben.”

Dankzij twee doelpunten van zowel Yorbe Vertessen als Cody Gakpo en eentje van Xavi Simons, leek PSV donderdagavond af te stevenen op een 0-5 zege tegen FC Zürich. Tot voormalig NEC-speler Jonathan Okita in de slotfase de 1-5 nog tegen de touwen kopte.

Lees ook PSV schiet de frustratie van zich af met eclatante zege bij zwak FC Zürich

Hoewel het de overwinning van PSV allesbehalve in gevaar bracht, kwam Van Nistelrooij na de wedstrijd toch nog even terug op het tegendoelpunt. ,,Dat is wel een smetje op de avond, een kleine domper. Na rust speelden we minder gedisciplineerd dan ervoor. Dan kan dit gebeuren”, vertelde Van Nistelrooij bij ESPN.

Bekijk hieronder de samenvatting van FC Zürich - PSV:

Vast aan de bal

Het zal er ook mee te maken hebben dat PSV de wedstrijd al voor rust naar zich toetrok. Van Nistelrooij vond zijn ploeg in de eerste 45 minuten goed spelen. ,,We zetten goed druk, waren vast aan de bal en het positiespel was goed. Ja, dan kun je met 0-4 voor staan bij rust.”

Een belangrijke rol in die score was weggelegd voor Vertessen, die in de spits de voorkeur kreeg boven Simons, die een linie naar achter zakte en zo Guus Til uit de basis verdreef. Al binnen zestien minuten legde Vertessen, die een deel van het seizoen miste door een blindedarmontsteking, er twee binnen.

Volledig scherm Yorbe Vertessen © REUTERS

Van Nistelrooij sprak na afloop lovend over zijn spits. ,,Hij was los vandaag en heel gevaarlijk met de snelheid die hij heeft. Yorbe heeft het niet makkelijk gehad door de blindedarmontsteking en veel duels gemist, dus dit is wel lekker voor hem.”

Met de zege herstelde PSV zich van de zeperd tegen Cambuur (3-0) van zaterdag. Daarmee wisselde PSV een topprestatie met een wanprestatie af. Het tekent volgens Van Nistelrooij de grilligheid van zijn ploeg. ,,Dat is ook niet gek. Onze gemiddelde leeftijd liegt niet, we hebben echt een heleboel jonge jongens. We willen heel snel stabiel worden, maar ik denk dat we daarvoor toch echt nog even geduld nodig hebben.”