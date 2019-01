Van Persie deed alles goed, Ajax lijdt aan zelfoverschatting

Het verhaal speelde een jaar of tien geleden. Robin van Persie zat in een jacuzzi op het trainingscomplex van Arsenal. Hij was net klaar met trainen en keek naar buiten. Daar zag hij Dennis Bergkamp. Die was op de weg terug van een blessure en werkte aan zijn herstel. Passen en trappen met een paar jeugdspelers. Van Persie kon zijn blik niet van Bergkamp afhouden. Hij werd gegrepen door de perfectie. Door de focus, bij iedere pass, bij iedere aanname. Hij besloot in de jacuzzi te blijven zitten totdat Bergkamp op een foutje kon betrappen.



Een uur later zat hij er nog.



Van Persie vertelde het verhaal jaren geleden bij het tv-programma Heilig Gras, tegen Henk Spaan. Terwijl hij sprak lichtten zijn ogen op. ,,Kunst”, noemde hij dat ene uur van Bergkamps training. Het zei veel over Bergkamp, maar misschien nog wel meer over Van Persie. Over zijn liefde voor het spel, over zijn gedrevenheid. Over de zoektocht naar perfectie.