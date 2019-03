Van Persie: Dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen

De doorgaans optimistische Robin van Persie wist het na de 2-3 thuisnederlaag tegen Willem II ook even niet meer. ,,Dit is een zware domper’’, sprak de ontgoochelde Feyenoord-aanvoerder na afloop bij FOX Sports.

Van Persie zag de nederlaag niet aankomen. ,,We komen twee keer goed voor. Er was niks aan de hand. We maken twee goede goals. Maar we konden de voorsprong niet vasthouden, dat moeten we onszelf aanrekenen.’’

Matchwinner Alexander Isak werd bij de 2-3 geen strobreed in de weg gelegd. ,,Maar die 2-2 mag ook al niet’’, aldus Van Persie. ,,We hadden de voorsprong moeten uitbouwen. Dit is een zware domper.‘’

Door de nederlaag komt de derde plaats van Feyenoord in gevaar. ,,Deze drie punten moet je vandaag pakken. Dat laten we na. Uit is dit al vaak gebeurd, nu ook thuis. Dat is gewoon slecht van onze kant. Ik ben zwaar teleurgesteld. Dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen, zeker thuis. En ook uit vind ik. Dat reken ik mezelf ook aan. Ik laat ook kansen liggen.’’

Van Bronckhorst

,,Als je van Willem II verliest op deze manier passen daar niet hele positieve woorden bij‘’, baalde trainer Giovanni van Bronckhorst, wiens ploeg uiterst onstabiel is. ,,Het is moeilijk om dat te keren. We hebben hele hoge pieken gehad en diepe dalen. Te veel diepe dalen. Dat is tekenend voor dit seizoen.‘’

Van Bronckhorst had zich geërgerd aan de wijze waarop Feyenoord de voorsprong weggaf. ,,Ik denk dat we met name de laatste twee goals cadeau geven. Dat kan gewoon niet op dit niveau. Het is een heel teleurstellende wedstrijd geweest. Het was vandaag beneden peil.‘’