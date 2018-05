Van Persie: Ik ga door bij Feyenoord

Van Persie bloeide, na een moeilijke periode in Turkije, weer langzaam op bij Feyenoord. ,,Ik voelde me eindelijk weer echt voetballer hier. Dat zit hem in allerlei kleine dingen. Samen lachen met teamgenoten. Een perfect uitgevoerde pass- en trapoefening. Een trainingspartijtje winnen. Ik merkte bovendien dat ik heel veel terugkreeg van de andere jongens. Zij voelden dat ik ze echt wilde helpen, denk ik. Dat ik niet meer per se alle penalty's of vrije trappen hoefde te nemen, zoals ik daar vroeger misschien wel heel eager op was geweest. Nu voel ik me onafhankelijker, wat dat betreft. Ik hoef mezelf niet meer zo nodig te bewijzen. Het is een cliché, maar het klopt wel: Teamwork makes the dream work.''



