Van Persie in rijtje met Appel, Lenstra, Wilkes en Kuyt?

Het interlandvoetbal is weer achter de rug, door met de competitie. Aan de hand van de leukste en opvallendste feitjes van statistiekenbureaus Opta en Gracenote blikken we vooruit op de 27ste speelronde in de eredivisie. Zo kan Robin van Persie in een mooi rijtje komen, terwijl kaartenkoning Tom Beugelsdijk zal proberen om voorlopig nog geen gedeeld record te pakken.

Willem II - Fortuna Sittard (zaterdag 18.30 uur)

Willem II en Fortuna Sittard stonden op 6 april 2002 voor het laatst in Tilburg tegenover elkaar in de eredivisie. De thuisploeg won destijds met 3-0 dankzij een hattrick van invaller Tarik Sektioui.



Eerder dit seizoen eindigde de ontmoeting in Sittard op 22 september in 4-4). Met drie assists was Mark Diemers toen de grote man bij Fortuna.

Willem II on Twitter 🔙 De laatste keer #WILfor in de @eredivisie? 🎯 Sektioui 🎯 Sektioui 🎯 Sektioui Tickets voor zaterdag? 👇 #ThrowbackThursday

Volledig scherm Opstelling Fortuna. © AD Volledig scherm Opstelling Willem II. © AD

ADO Den Haag - Vitesse (zaterdag 18.30 uur)

Tom Beugelsdijk is terug van een schorsing en kan tegen Vitesse in de geschiedenisboeken komen. De verdediger van ADO Den Haag kreeg dit seizoen al elf gele kaarten. De enige spelers met meer dan elf gele kaarten in een seizoen zijn Cristián Cuevas, Joeri de Kamps en Guy Ramos (allen 12).

Vitesse kreeg in de vorige speelronde tegen Heracles Almelo zijn zesde rode kaart dit seizoen: twee keer geel voor Max Clark. Nog ooit kreeg Vitesse meer rode kaarten in een seizoen.

Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD Volledig scherm Opstelling ADO. © AD

De Graafschap - Heracles Almelo (zaterdag 19.45 uur)

De Graafschap en Heracles Almelo stonden pas elf keer eerder tegenover elkaar in de eredivisie. Slechts één keer stapten de Superboeren als winnaars van het veld:. Dat was op 7 maart 2009, toen de ploeg van toenmalig trainer Darije Kalezic op de Vijverberg met 1-0 won dankzij een treffer van Luuk de Jong.

Voor De Graafschap liggen er zaterdagavond kansen bij corners en vrije trappen. Heracles kreeg dit seizoen namelijk al 24 doelpunten tegen uit standaardsituaties, drie meer dan elke andere ploeg.

Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Opstelling De Graafschap. © AD

sc Heerenveen - Excelsior (zaterdag 20.45 uur)

Vorig seizoen won Excelsior op 24 februari 2018 uit met 0-1 van Heerenveen en maakte daarmee een einde aan een reeks van vier uitnederlagen op rij in Friesland. Mike van Duinen maakte op aangeven van Ali Messaoud de enige treffer van de wedstrijd. Eerder dit seizoen werd het in Kralingen nog 3-3.

Michel Vlap en Sam Lammers (allebei 14 goals) zijn dit seizoen de topscorers van Heerenveen. Er maakten nog nooit meerdere spelers van Heerenveen minimaal 15 doelpunten in een seizoen.

Volledig scherm Opstelling Excelsior. © AD Volledig scherm Opstelling sc Heerenveen. © AD

AZ - FC Groningen (zaterdag 20.45 uur)

AZ - FC Groningen is zaterdagavond een treffen tussen twee clubs die uitstekend bezig zijn in de tweede seizoenshelft. AZ veroverde sinds de winterstop 22 punten in de eredivisie, het meeste van alle ploegen. FC Groningen volgt met 20 punten. FC Groningen is al zeven wedstrijden ongeslagen, sinds de 2-1 nederlaag bij PSV op 26 januari.

Volledig scherm Opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Opstelling AZ. © AD

NAC Breda - VVV-Venlo (zondag 12.15 uur)

Bij NAC gebeurde er genoeg tijdens de interlandbreak: Mitchell van der Gaag stapte op, Ruud Brood verving hem. Brood wordt de zesde die NAC zowel als speler als trainer in de eredivisie heeft gediend, na Leo Canjels, Kees Zwamborn, Ton Lokhoff, Nebojsa Gudelj en John Karelse. De laatste trainer die zijn eerste wedstrijd met NAC won was interim Adrie Bogers in oktober 2012.

Volledig scherm Opstelling VVV. © AD Volledig scherm Opstelling NAC. © AD

FC Utrecht - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

FC Utrecht won slechts één van zijn laatste 24 duels met Feyenoord, een 1-2 uitzege op 24 augustus 2014. Nacer Barazite en Rodney Antwi scoorden toen voor de ploeg van trainer Rob Alflen, Mitchel te Vrede was trefzeker namens Feyenoord.

Voor eigen publiek wacht FC Utrecht al sinds 17 december 2006 op een overwinning op Feyenoord. Gregoor van Dijk en Robin Nelisse gaven FC Utrecht voor rust al een 2-0 voorsprong, vlak voor tijd deed Ron Vlaar nog iets terug voor Feyenoord. Giuseppe Rossini en Danny Buijs werden met rood het veld uitgestuurd.

Van de acht goals van FC Utrecht-middenvelder Simon Gustafson (ex-Feyenoord) maakte hij er zes uit een strafschop. Drie spelers maakten ooit ook zes penalty’s voor FC Utrecht in een seizoen: Dirk Kuyt (2002/2003), Ricky van Wolfswinkel (2010/2011) en Sébastien Haller (2015/2016).

Robin van Persie is dit seizoen clubtopscorer van Feyenoord met 14 goals. Slechts vijf spelers maakten ooit na hun 35ste verjaardag nog 15 of meer doelpunten in een seizoen, waaronder Dirk Kuyt namens Feyenoord (19 in 2015/2016). Abe Lenstra, Piet Fransen, Bram Appel en Faas Wilkes presteerden dit ook.

Volledig scherm Opstelling Feyenoord. © AD Volledig scherm Opstelling FC Utrecht. © AD

PEC Zwolle - FC Emmen (zondag 14.30 uur)

PEC verloor dit seizoen al dertien keer en evenaart bij een nieuwe nederlaag het totaal van het seizoen 2017/2018.

FC Emmen maakte 23 van de 30 goals dit seizoen na rust, een percentage van 77%. Geen enkele andere ploeg maakte meer dan 61% van zijn doelpunten na rust.