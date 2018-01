'Van Persie? Wij hebben geen enkele reden om zijn komst niet meteen te brengen'

Tijdens de persconferentie voorafgaande aan de Klassieker viel de naam van Robin van Persie veelvuldig in de Kuip. In Turkije werd gezegd en geschreven dat Fenerbahçe akkoord is met de topscorer aller tijden van Feyenoord. Feyenoord was daar nog niet van op de hoogte, als het al zo is.