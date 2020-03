Van Polen: Raak gefrustreerd als teamgenoten verzaken, laat staan als levens op het spel staan

Duitser Johannes Spors nieuwe technisch directeur van Vitesse

13:01 Johannes Spors is de nieuwe technisch directeur van Vitesse. De Duitser begint in april officieel met zijn werkzaamheden voor de Arnhemse club. De man uit Heidelberg stapt vanuit het scoutingsvak over naar het pluche van de directeurspost. Hij heeft bij de eredivisionist een contract tot juli 2023.