Van San Siro naar eigen hypotheekzaak: Raymond Beerens speelde met PSV tegen Van Basten, Gullit en Rijkaard

In een volgepakt San Siro kijkt Raymond Beerens zijn ogen uit. Bijna zestigduizend mensen zien in april 1993 in de Italiaanse voetbaltempel hoe hij zich met zijn ploeggenoten van PSV probeert te weren tegen grootmacht AC Milaan. Het sterrenensemble uit de Serie A zegeviert, maar Beerens heeft een herinnering voor het leven. Die draagt hij ingetogen bij zich. Nee, hij begint in het dagelijks leven zelden of nooit uit zichzelf over de vroege hoogtepunten uit zijn voetbalcarrière. ,,Ik word ook niet meer herkend en ben eigenlijk een vergeten voetballer”, zegt hij met een glimlach. ,,Helemaal niet erg, want het gaat nu om de spelers van nu.”