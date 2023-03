Van twee naar veertien kopgoals tegen: hoe de luchtmacht van Ajax werd ‘onthoofd’

Ajax heeft bij de transformatie zijn luchtmacht onthoofd. De afgelopen tien jaar was de kampioen nog nooit zo kwetsbaar bij voorzetten en dat moet – zeker met de Klassieker op komst – snel anders, weet trainer John Heitinga. ,,Dit gaan we analyseren en beter doen.”

Naast het vaak terugkerende probleem van de organisatie bij counters, blijkt het verdedigen van hoge ballen een nog grotere achilleshiel die Ajax ook na de trainerswissel nauwelijks weet te camoufleren. Die zwakte kwam al aan het licht in het eerste officiële duel van het seizoen, toen Guus Til PSV met twee kopgoals aan de Johan Cruijff Schaal hielp (3-5).

Het lijstje werd daarna oneindig. Zo sloeg Liverpool op Anfield in de slotminuut toe na een corner, legde Napoli het pijnpunt in twee duels drie keer bloot, stuurde Damon Mirani (FC Volendam) trainer Alfred Schreuder koppend naar huis, knikte Danilho Doekhi zijn voormalige werkgever uit de Europa League en konden Pelle van Amersfoort en Sydney van Hooijdonk als laatst profiteren van het grote euvel van de kampioen.

Volledig scherm Danilho Doekhi scoort tegen Ajax in de Europa League. © Pro Shots / Stefan Koops

Coach Schreuder stelde na zijn vuurdoop tegen PSV niet per se een hiaat in zijn groep te zien. Of Ajax ingeboet had aan lengte en daarmee ook kopkracht? Dat zou wel loslopen. Zie daar, een half jaar later, als de kampioen in het verdedigen van dode-spelmomenten en hoge ballen erbarmelijke cijfers overlegt.

Liefst vijf van de negen geïncasseerde treffers in 2023 kreeg Ajax tot zondag tegen na standaardsituaties. ,,Tegenstanders scoren te veel uit corners. Dat is erg vervelend en daar moeten we sterker in zijn”, concludeerde Edson Álvarez, één van de overgebleven kopspecialisten bij Ajax, na zijn winnende goal tegen Vitesse.

Heitinga zag in Arnhem Marco van Ginkel tot zijn afgrijzen op voorspelbare wijze tegen scoren. ,,We zijn ons er echt wel van bewust dat het beter moet en zijn daar knetterhard mee bezig. Het is aan ons om ons daar voortaan beter tegen te wapenen.”

Volledig scherm Marco van Ginkel scoort uit een hoekschop tegen Ajax. © Pro Shots / Paul Meima

Bij het verdedigen van standaardsituaties was Heerenveen zondag weliswaar niet trefzeker, maar de Friezen promoveerden wel twee voorzetten vanaf de zijkant, met dank aan de onnodig uitkomende doelman Geronimo Rulli, tot treffer. Zo noteert Ajax niet alleen bij defensieve dode-spelmomenten het slechtste percentage in de afgelopen tien jaar. In het met het hoofd verdedigen van voorzetten maakt de topclub het nog veel bonter.

Dat laatste aantal staat na 37 duels in alle competities op 14, becijferde databureau Opta. Dat betekent dat de Ajax-keepers gemiddeld eens in minder dan drie wedstrijden het antwoord op een kopbal schuldig bleven. Ter vergelijking: vorig seizoen overkwam dat Ajax slechts vijf keer in 48 duels. Eens per tien wedstrijden dus. En in het seizoen 2020/2021 beschikte de ploeg van trainer Erik ten Hag helemaal over een heuse luchtmacht, die in 51 ontmoetingen slechts twee keer koppend werd geklopt.

Hoe kan dat verschil zo groot zijn? ,,Dat begint met hoe je druk zet. De voorzet moet eruit gehaald worden. En als die wel gegeven wordt, door wie laat je dat dan gebeuren? Dan heb je nog je strafschopgebied die je moet verdedigen. Het is een feit dat dat beter moet”, viel Heitinga in Friesland enigszins in de herhaling.

Quote Dit gaan we ook beter doen, door het individu­eel te analyseren en met de groep te bespreken hoe we dit kunnen elimineren John Heitinga

‘De aanval is de beste verdediging’ gaat zeker op voor dit Ajax, aangezien het op de tocht zetten van de titel dit seizoen ook voortvloeide uit het gebrek aan doortastendheid in de eigen doelmond. Hoe meer een ploeg actief is op de helft van de tegenstander, hoe minder het op eigen helft te duchten heeft van diezelfde opponent.

Dit seizoen zijn de afstemming en onderlinge afstanden minder op orde, met als gevolg dat Ajax de bal minder snel weer in het bezit krijgt en spelers vaker dan hen lief is tientallen meters naar e eigen helft moeten overbruggen. Tegenstanders kunnen daar ook meer klaarspelen tegen de ploeg die de voorbije jaren vaak ongenaakbaar bleek. Wie zich afvraagt waarin assistent Winston Bogarde waardevol was? Nou, onder meer in het pure verdedigen dus.

Ingeboet op lengte en kopspecialisten

Bij de transformatie van de selectie heeft Ajax niet alleen ingeboet op voetballend vermogen, maar ook op lengte en het aantal kopspecialisten. Daarbij is het vertrek van de kopsterke Sébastien Haller, die ook in het afjagen van tegenstanders belangrijk was, een gemis. En Lisandro Martínez mag dan niet de langste verdediger zijn, in de lucht liet hij zich zelden aftroeven.

Met Kenneth Taylor voor Ryan Gravenberch, Devyne Rensch voor Noussair Mazraoui en Owen Wijndal voor Daley Blind is Ajax, dat mandekking bij dode-spelmomenten ook een paar keer fataal zag aflopen, op meer plekken ‘korter’ geworden. Steeds een paar centimeter die de ploeg lelijk opbreken, blijkt nu in een seizoen waarin de ploeg de achterdeur minder snel wist dicht te slaan.

Heitinga zag dat tegen Heerenveen nog niet tot zijn eerste eredivisie-schade leiden. ,,Dit gaan we ook beter doen, door het individueel te analyseren en met de groep te bespreken hoe we dit kunnen elimineren”, beloofde hij beterschap na het horen van de statistieken. Met de koppositie zondag voor het grijpen tegen de doorgaans dominante aartsrivaal Feyenoord, kan die er voor hem en het ambitieuze Ajax maar beter snel komen ook.

