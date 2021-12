Vanavond loting Nations League: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje

Oranje wordt gekoppeld aan een ploeg uit pot 1, pot 3 en pot 4 van de hoogste divisie van de Nations League. Pot 1 bestaat uit België, Frankrijk, Spanje en Italië. Engeland, Polen, Zwitserland en Kroatië vormen pot 3. Wales, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije zitten in pot 4. Oranje ontloopt Portugal, Denemarken en Duitsland, die ook in pot 2 zitten.

De derde editie van de Nations League gaat in juni volgend jaar van start met vier speelronden. De twee laatste groepsduels zijn voor september op de agenda gezet. Louis van Gaal zal alle wedstrijden ook gebruiken om Oranje zo goed als mogelijk voor te bereiden op het WK, dat op 21 november in Qatar van start gaat. De bondscoach, revaliderend van een heupblessure, heeft al aangekondigd dat hij zijn spelers wil laten wennen aan een systeem met vijf verdedigers.

Oranje reikte in de eerste editie van de Nations League tot in de finale, waarin Portugal in de zomer van 2019 te sterk bleek (1-0). Nederland wist zich niet te kwalificeren voor de finaleronde van de tweede editie van de nieuwe competitie voor landenploegen van de UEFA.



Frankrijk werd in oktober de tweede winnaar van de Nations League, na winst in de finale op Spanje (2-1). Italië versloeg België in de troostfinale (2-1).