VAR corrigeert idiote handsballen, maar zware overtredingen vinden we opeens prima

Die keeper Pickford van Everton, daar moet qua nadenken echt iets mis mee zijn. Ik weet dat ik vroeger ook weleens een tikkie uitdeelde, maar de manier waarop hij Virgil van Dijk zijn knie kapotschopte, daar werd ik bijna misselijk van. Wat bezielt je om zo in te komen? Maar gelukkig hebben we die vreselijke VAR. Die keurde een goal van Henderson af omdat hij een halve millimeter buitenspel stond, maar die aanslag op Van Dijk vond hij blijkbaar prima. Ja, ik hoorde mensen zeggen: het was buitenspel voor van Van Dijk. Dus in de tussentijd van de actie tot de beslissing dat het buitenspel was, ben je blijkbaar vogelvrij en kunnen idiote keepers als wezenlozen op jouw ledematen inspringen?



De VAR. We moesten het lang zonder voetbal doen en dan wil je het niet aldoor over randzaken hebben. Maar dat lukt gewoon niet. Wat denkt zo’n Higler als hij als VAR de overtreding van Jens Toornstra op Appie Harroui van Sparta terugkijkt? Valt wel mee? Op geen enkele manier de bal willen spelen is gewoon een rode kaart. Toen we die VAR net hadden en je stond per ongeluk op iemand zijn tenen, kreeg je na een seintje uit Zeist rood. Nu corrigeren we idiote handsballen en buitenspelsituaties die nergens over gaan, maar zware overtredingen vinden we opeens prima.