VAR krijgt in de eredivisie hulp van buitenspeltechnologie

Buitenspel of niet: soms is het met het blote oog nauwelijks te zien. Zeker in stadions waar geen zestienmetercamera aanwezig is. Om de VAR extra hulp te bieden bij het bepalen van buitenspel worden er momenteel technische voorbereidingen getroffen in alle eredivisiestadions om vanaf het komende seizoen met buitenspeltechnologie te werken. Zo moeten er in elk eredivisiestadion camera's worden geïnstalleerd ter hoogte van het zestienmetergebied. Vooralsnog was dit alleen in de stadions van Ajax, Feyenoord en PSV het geval. In andere stadions leek het soms lastig vast te stellen of er sprake was van buitenspel, zo laat de KNVB weten. ,,De zestienmetercamera’s voorzien de VAR niet alleen van goede beelden, maar zijn ook noodzakelijk bij het gebruik van de buitenspeltechnologie.”