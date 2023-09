Vechtpartijen tussen fans Utrecht en Feyenoord, supporters uit gezinsvak vluchten garage in

Over wat precies de aanleiding was verschillen de meningen. Getuigen zeggen dat Feyenoord-fans het uitvak uitbraken, terwijl anderen melden dat het juist de Utrechters waren die de tunnel in wilden waar de Rotterdamse aanhang doorheen moest lopen op weg naar de bussen. Een Utrecht-supporter zakte door de bussluis en kwam middenin de Feyenoord-aanhang terecht.

Veel thuisfans die van de gezinstribunes kwamen, waren genoodzaakt de parkeergarages in te vluchten om buiten de vechtende meute te kunnen blijven. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen, en of er aanhoudingen zijn verricht.

Volledig scherm Onvrede bij de FC Utrecht supporters , De club verliest wederom , ditmaal van Feyenoord ( 1-5) . Spandoek waar in navolging van trainer Silberbauer ook Jordy Zuidam gevraagd wordt te vertrekken . © Foto Ruud Voest

Feyenoord-fans hadden kaarten in Utrecht-vakken

Ook voor en tijdens de wedstrijd was het onrustig. Een deel van de Feyenoord-aanhang had kaarten weten te bemachtigen in de Utrechtse thuisvakken, met name op de Cityside. Utrecht-fans die dat in de smiezen kregen, wilden verhaal halen. In het horecagedeelte werd er flink gevochten. De waarschuwing dat Feyenoord-supporters kaarten voor de Utrechtse vakken hadden gekocht, ging gisteravond al rond in supporters-app-groepen.

Ook op het Ledig Erf , in de Utrechtse binnenstad, kwamen aanhangers van beide clubs met elkaar in aanraking. Tijdens de wedstrijd was het rond het veld relatief rustig. De Bunnikside met de fanatieke Utrecht-supporters richtte de pijlen vooral verbaal op technisch directeur Jordy Zuidam. Zij eisten zijn vertrek. Een spandoek op de tribunes gericht aan Zuidam werd weggehaald, het is onduidelijk of de supporters dat zelf deden of dat het ging op gezag van de beveiliging.

