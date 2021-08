Veel minuten en meters, maar weinig spelers bij Feyenoord: hoelang gaat dat goed?

Door Mikos Gouka



Feyenoord speelt al wekenlang met een enorme intensiteit en dat ook nog eens met drie wedstrijden in een week. Het opjagen en onder druk zetten van tegenstanders valt erg goed bij de achterban, maar is dat wel vol te houden met een groep die - ook volgens trainer Arne Slot - te smal is. ,,Spelers sparen tegen IF Elfsborg? Als daar geen directe aanleiding voor is, dan denk ik niet dat ik dat doe’', zegt Slot.



Maar afgelopen zondag waren daar opeens blessures. Bij steunpilaar Marcos Senesi en bij diens vervanger Wouter Burger. Maar ook bij selectiespelers die op zaterdag in het elftal voor spelers onder 21 jaar hun minuten moesten maken: Francesco Antonucci, Antoni Milambo en Lennard Hartjes.