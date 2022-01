Veelbesproken Rai Vloet komt niet langer in actie voor Heracles: ‘Alle betrokkenen gebaat bij rust’

Samen met een vriend was Vloet in de nacht van 13 op 14 november vorig jaar betrokken bij een ongeval op de A4 dat een 4-jarige jongen het leven kostte. Hij keerde vorige week maandag terug op het trainingsveld bij Heracles en vertelde in een interview op de site van de club dat hij nog elke dag met het ongeluk bezig is. Later die dag kwam naar buiten dat Vloet zelf achter het stuur had gezeten. Dat er drank in het spel was geweest, was al eerder duidelijk geworden.