Veelzijdige uitblinker Javairô Dilrosun vergroot de mogelijkheden bij Feyenoord voor trainer Arne Slot

AD Voetbalpod­cast | ‘Het maakt bij Ajax niet veel uit wie waar speelt’

Ontslagen trainers. Een goede start van Ajax in de Champions League. PSV, Feyenoord en AZ in Europa in actie. Het zijn de onderwerpen in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka, die met Feyenoord in Rome zit.

8 september