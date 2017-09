Veerkrachtig FC Twente veegt de vloer aan met FC Utrecht

Door Ard Schouten



Jarenlang was het voor de portemonnee veilig om bij FC Twente- FC Utrecht een 1'tje te spelen in de voetbaltoto, maar bij deze editie leek alles op voorhand anders. Twente was in mineur, begin puntloos aan het duel, terwijl de Utrechters in blakende vorm naar Enschede afreisden.



Een toto-2'tje was derhalve niet zo'n hele gekke gedachte vooraf, maar de praktijk bleek een stuk weerbarstiger. Bij rust stond het al 3-0, een ongekende weelde voor de thuisploeg die zo onder hoogspanning aan het duel begon.



Zelfvertrouwen

Utrecht opende sterk, wilde per se snel op voorsprong komen om de zorgen in Enschede te vergroten. Na 36 seconden al resulteerde die spelopvatting in een prima kans voor Zakaria Labyad, maar het duurde niet lang eer de Tukkers de wedstrijd overnamen. Twee 'kansen', die in evenzoveel goals werden getransformeerd zorgden ervoor dat Twente zelfvertrouwen tankte.



Eerst 'lobte' Tom Boere de 1-0 over Utrecht-goalie David Jensen, die iets te ver voor zijn goal stond. Daarna kreeg Thomas Lam bij een hoekschop alle ruimte om de 2-0 in te knikken. Luciano Slagveer tekende richting rust voor de derde Tukkerse treffer, al ging daar een curieus moment aan vooraf. Arbiter Jochem Kamphuis liep Sander van de Streek in de weg, zodat hij niet kon ingrijpen bij de Twentse aanval. Aangezien Kamphuis zichzelf niet bestraft, gingen beide ploegen rusten met een riante, onverwachte voorsprong voor de thuisploeg.



Halverwege de tweede helft tikte Slagveer de 4-0 binnen, maar hij werd teruggefloten voor buitenspel. In de eerste de beste aanval die volgde was het wel raak. Uitblinker Oussama Assaidi profiteerde van slordig balverlies van Yassin Ayoub. Daarmee was het wel gedaan in de Grolsch Veste. Utrecht probeerde nog wel iets te doen richting het Twentse doel, maar genoeg om genoeg om de afstraffing nog enigszins te repareren was het allemaal niet.