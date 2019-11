Veranderingen in selectie van Oranje: vooral in de aanval veel geblesseerden

Door Maarten Wijffels



Steven Bergwijn, Donyell Malen, Memphis Depay en Matthijs de Ligt. Vorige maand stonden drie van de vier nog in de basis bij het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland (3-1) in de Kuip. Nu is de kans reëel dat geen van allen de aftrap haalt van de terugwedstrijd, zaterdag over een week in Belfast.