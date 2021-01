Super JanuariHet is Super Januari, een maand vol topduels in de eredivisie. Elke aflevering vertelt een clubicoon over verwachtingen, teleurstelling of euforie bij Feyenoord, Ajax, PSV of AZ. Vandaag: Barry Opdam over Ajax.

Heb je zondag ook zo genoten van AZ Barry?

,,Het grootste gedeelte van de wedstrijd wel.”



Niet helemaal?

,,Ik ben in de minderheid thuis als het gaat om voetbal. We hebben twee tv’s in de huiskamer en op de meest verre stond de wedstrijd op. Steeds als het er leuk uitzag heb ik even gekeken. Wat ik ervan heb gezien, zag het er goed uit.”

Hoe kan dat toch dat AZ het zo goed doet in topwedstrijden? Eerst van PSV gewonnen, nu van Feyenoord

,,Ja dat is toch wel verbazingwekkend. Doordeweeks in de beker tegen Ajax was het nog niet denderend en er is veel kritiek geweest op de ploeg. Trainer ontslagen, uit Europa geknikkerd op een toch wel merkwaardige wijze en steeds die gelijke spelen in het begin. Dan is het toch wel knap dat de ploeg nog vierde staat momenteel. Ik denk dat de nieuwe trainer Pascal Jansen het wel goed op de rit heeft. Als je ziet hoe goed AZ is in de omschakeling met die drie snelle jongens voorin dan kijk ik uit naar de wedstrijd tegen Ajax van zondag. Dat kan weleens een mooie wedstrijd worden. Fredrik Midtsjø kan die bal zo achter de verdediging van de tegenstander neerleggen hebben we zondag kunnen zien.”

Daar noem je iemand. Wordt hij wel genoeg gewaardeerd eigenlijk?

,,Ik weet nog dat hij pas in Nederland speelde en niet iedereen zag hoe goed hij eigenlijk is. Ik zag direct al dat het eigenlijk een alleskunner is. Hij past perfect bij dit AZ waar ze natuurlijk best wat mooiweervoetballers hebben. Dan heb je ook iemand nodig die erin kan kleunen. Maar om alleen dat te benoemen doe je Midtsjø eigenlijk te kort.”

Stel nou dat AZ zondag wint…

,,Ze staan nu zeven punten achter op Ajax. Als je verliest is het gat met Ajax wel heel groot. Dan wordt het wel een moeilijk denk ik. Maar win je dan wordt het een heel ander verhaal. Dan gaat het toch wel heel interessant worden denk ik. Het blijft wel heel moeilijk voorspellen vind ik dit seizoen. Ik las daar bij jullie ook over wat Willem van Hanegem schreef. Dat ploegen geen twee duels achter elkaar heel goed zijn. Wat dat betreft is het weer geen goed vooruitzicht voor AZ zondag.”

