Verbeek en Van Halst dit seizoen niet meer op tv

De trainer en directeur van de club hebben dat besloten na kritiek die ze kregen op de optredens. FC Twente is zeven speelronden voor het einde van de competitie in serieus degradatiegevaar in de eredivisie.

,,Alles wat je nu doet wordt in een negatief daglicht geplaatst. Dat begrijpen wij heel goed'', aldus Van Halst. ,,We hebben afgesproken de rest van het seizoen geen tv-optredens meer te doen. We moeten uitkijken met z'n allen om in het negativisme terecht te komen. Weet in ieder geval één ding: hier wordt zeven dagen per week gewerkt om de club in de eredivisie te houden.''



FC Twente zag de achterstand op nummer vijftien Willem II afgelopen weekeinde oplopen tot acht punten. De voorsprong op hekkensluiter Roda JC is nog altijd één punt.