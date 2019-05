Verbeek naar Adelaide: ‘We hebben besloten het avontuur aan te gaan’

De 56-jarige Verbeek vertrekt 23 juni naar zijn nieuwe onderkomen, waar hij een week later zal starten met de voorbereiding bij zijn club Adelaide United. Tussentijds vliegt hij nog even terug naar Nederland om op 12 juli in het huwelijksbootje te stappen met zijn vriendin. Eenmaal wedergekeerd bij zijn nieuwe werkgever in Australië gaat eind juli/begin augustus de bekercompetitie van start, die in zijn geheel voor de A-League wordt gespeeld en pas in oktober begint. De geboren Deventenaar tekent een contract voor twee jaar bij de Australische club.

Hoe kwam Adelaide United bij jou terecht?

,,Ik was de enige kandidaat. De club koos heel bewust voor een Europese coach. Ze wilden namelijk een mix van het huidige voetbal, fysieke inspanning, strijd en passie combineren met positiespel en techniek. Na wat telefonisch contact zijn we met elkaar om de tafel gegaan en hebben we concrete afspraken gemaakt. Van de week werd het definitief rondgemaakt.‘’

Heb je er lang over moeten nadenken?

,,Ik heb er met mijn vriendin goed over moeten nadenken. Maar uiteindelijk hebben we besloten om het avontuur aan te gaan. Het is een rijke levenservaring op dit moment in mijn carrière en leven. Voetbaltrainer zijn, is natuurlijk een egoïstisch beroep. Je bent bijna 24/7 bezig met de club, maar ik moet natuurlijk ook rekening met mijn gezin houden. Buiten het voetbal om ben ik van plan om wat van het land te zien, dat was ook een voorwaarde van mijn vriendin.‘’

Wat zijn de doelstellingen?

,,Het doel van Adelaide United is om zich binnen de top zes van de A-League te manifesteren. Dan is de club verzekerd van deelname aan de play-offs en kan het meedingen om het kampioenschap. Daarnaast wil de club graag een goed plan ontwikkelen met betrekking tot de aanvoer van de jeugd naar het eerste elftal. Adelaide wil de eigen jeugd een kans geven en jonge jongens voor de leeuwen gooien. Een goede samenwerking met onder 21 en onder 19 is dan ook vereist.‘’