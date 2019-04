Verbijsterde Zwarts kreeg eerst ‘ja’ en toen toch ‘nee’ van Feyenoord

,,Mijn zaakwaarnemer en mijn vader kregen twee weken geleden te horen dat de optie van Feyenoord om mijn contract te verlengen sowieso gelicht zou worden’’, zegt de 19-jarige Zwarts. ,,Ik zou onder contract blijven bij Feyenoord. Technisch directeur Martin van Geel zei dat ik mij daar helemaal geen zorgen om hoefde te maken. Maar nu opeens kreeg ik te horen dat ze toch op hun woorden terug moesten komen. Feyenoord laat me na dit seizoen niet meer terugkeren.’’



Dat deed de aanvaller volgens eigen zeggen pijn. Feyenoord had hem na de winterstop gestald bij FC Dordrecht. Daar maakte hij in negen wedstrijden al drie goals en zorgde voor drie puntgave assists. In Dordrecht zijn ze erg enthousiast over de fysiek sterke aanvaller. ,,Dan hoop je toch op een terugkeer. Er komt met Jaap Stam ook nog eens een nieuwe trainer naar de Kuip. Ik zat in een moeilijke situatie voor de winterstop bij Feyenoord. Ik mocht niet meer in de jeugd spelen en het tweede elftal kwam weinig in actie. Dan is het gewoon lastiger om jezelf te ontwikkelen.’’



Maar in de eerste divisie kon Zwarts wel het broodnodige ritme oppakken. De Dordtenaren kregen een speler die eerder in het seizoen nog tegen Jong Sparta Praag vier keer wist te scoren. Een aanvaller met potentie, zo zagen ze. ,,Dit niveau is lekker voor een speler van mijn leeftijd. Wekelijks spelen, in volle stadions tegen ploegen die met druk op hun schouders spelen. We wonnen van koploper FC Twente. Je voelt dat je met de dag groeit, maar Feyenoord dacht er blijkbaar anders over. Dat deed pijn, zeker omdat ik eerst de toezegging had om terug te mogen keren. Waarom dat niet meer zo is, hebben ze niet verteld. Natuurlijk had ik dolgraag voor mijn kans geknokt bij Feyenoord. Maar nu ben ik transfervrij en kan ik een nieuwe route uitstippelen. Ik ben teleurgesteld, maar niet uit het veld geslagen. Dat laatste ben ik nooit. De voetballerij is nog niet van Joël Zwarts af. Ik denk weleens aan Garry Mendes Rodrigues. Die kreeg ook nauwelijks een kans en via Dordrecht kwam hij toch verder. Tot zelfs een mooie stap naar Galatasaray.’’