Verbijstering bij Cambuur-coach Henk de Jong: ‘Was Bas Nijhuis de VAR? Moest hij aandacht hebben?’

,,Dus die rode kaart is ook terecht", concludeerde De Jong direct. De trainer van de Friezen verwonderde zich wel zichtbaar dat Bas Nijhuis als videoscheidsrechter had ingegrepen bij de handsbal van Jamie Jacobs, die in de draai van dichtbij op de hand werd geschoten. ,,Was Bas de VAR? Nee, dat kan niet. Moest hij aandacht hebben? Dat had ik nooit verwacht, dat Bas Nijhuis daar zou zitten. Ik kan het niet geloven. Nou ja, klaar, dan was het wel een penalty", besloot hij cynisch.