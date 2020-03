Verbroedering in voetbal: ‘Alsof er pak sneeuw van een halve meter is gevallen’

De voetbalwereld verbroedert in tijden van nood. Dat bewijst het coronavirus bij uitstek. Prompt manifesteren rivaliserende supporters zich als beste vrienden van elkaar, opeens zijn resultaten niet meer zo belangrijk. ,,Iedereen is aardig, iedereen is behulpzaam. De saamhorigheid is overal”, merkt Cambuur-trainer Henk de Jong.