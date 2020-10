Verdrietige De Koning na historische nederlaag: ‘Je voelt de pijn van die jongens’

Zaterdag leed VVV de historische 0-13 nederlaag tegen Ajax. Morgenavond staan de Venlonaren alweer voor een nieuwe uitdaging. In De Koel is FC Den Bosch dan de tegenstander in het KNVB-bekertoernooi. De grote vraag: Hoe lap je een elftal weer op na zo’n stevige dreun? ,,We gaan ons terug knokken”, zegt trainer Hans de Koning.

Door Dennis van Bergen



Hans, hoe moeilijk is dat in jullie situatie, toewerken naar een bekerduel met FC Den Bosch?

,,Dat is niet makkelijk. Geef ik je eerlijk toe. Na de 0-13 tegen Ajax heb ik spelers gezien die er logischerwijs heel slecht aan toe waren. Zo’n dreun verwerk je niet zomaar. Anderzijds is het ook wel lekker, dat nu meteen weer een volgende wedstrijd wacht. Het biedt ons de gelegenheid ons terug te knokken. En dat gaan we ook doen, die overtuiging hebben we.”

Nog even terug naar zaterdag. Je oogde tamelijk rustig in de dug-out. Voelde je niet de behoefte om je stem te laten horen?

,,Wat wil je dan, dat ik schreeuwend langs de lijn ga staan om te zien hoe betrokken ik ben? Zo zit ik helemaal niet in elkaar, joh. Natuurlijk kookte ik van binnen, dat lijkt me logisch. Maar meer dan dat voelde ik verdriet, intens verdriet. Niet zozeer voor mezelf, vooral voor die jongens. Ik weet hoe goed ze dagelijks hun best doen, hoe hard ze knokken om met VVV in de eredivisie te blijven. Dan raakt het je dat die jongens dit mee moeten maken. Op de bank voelde ik de pijn van die gassies.”

Wat zeg je na afloop van zo’n wedstrijd dan tegen ze?

,,Weinig. Je gaat ze in elk geval geen verwijten lopen maken. Natuurlijk mag het niet gebeuren, met 0-13 verliezen tegen Ajax. Maar je weet dat het een enkele keer in je loopbaan toch gebeurt. Als doelman van AZ heb ik in de jaren tachtig eens met 9-0 verloren, ook van Ajax. Dat ik dat nu nog weet, zegt natuurlijk alles. Zo’n nederlaag komt keihard binnen bij een sportman. Dit vergeet je niet. Vandaar dat het belangrijk is om er als trainer nu voor te zorgen dat je spelers er mentaal weer bovenop komen.”

Hoe doe je dat?

,,Door de jongens te vertellen dat iedereen in zijn leven te maken krijgt met teleurstellingen. Ik, jij, iedereen. En dus ook de spelers van VVV. Met teleurstellingen te maken krijgen is niet leuk, zeker niet. Maar je leert er ook weer van. En dat houden mijn staf en ik de spelers voor. Dat het heus niet verkeerd is om een keer keihard op je kloten te krijgen. Je wordt er een kerel van.”

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

Willem van Hanegem schreef vandaag in zijn column dat hij niet snapt dat de spelers van VVV het zich lieten gebeuren, met 0-13 verliezen van Ajax.

,,Ik heb heel veel respect voor Willem, heb er ook geen enkele moeite mee dat hij dit soort dingen schrijft. Integendeel. Hij zegt altijd zinnige dingen. Jammer vind ik wel de uitspraken van sommige andere analytici. Ik hoorde Marciano Vink bij FOX Sports bijvoorbeeld roepen dat hij vond dat onze spits Georgios Giakoumakis na de wedstrijd tegen Ajax niet zo lang in de dug-out had moeten blijven zitten. Dat vond hij ‘theatraal gedrag’. Zulke uitspraken snap ik niet van een oud-topvoetballer. Geloof mij, er was niets theatraals aan bij Georgios. Hij was gewoon kapot na die 0-13. Iedere sportman zou dat moeten snappen, vind ik. Maar goed, ieder zijn mening. Wij hebben inmiddels een streep gezet onder zaterdag.”

Wat voor VVV gaan we morgen zien tegen FC Den Bosch?

,,Een strijdbaar elftal. En dat moet ook. De 0-13 nederlaag tegen Ajax is hard aangekomen, maar wij knokken ons zeker terug. We zullen ons niet verstoppen.”

Volledig scherm Georgios Giakoumakis. © ANP