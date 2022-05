Vergrootglas op Conference League-finale: Feyenoord-AS Roma hangt van primeurs aan elkaar

Voor AS Roma en Feyenoord staat vanavond de wedstrijd van het seizoen op het programma. Zij nemen het tegen elkaar op in de finale van de Conference League en voor beide teams staat er geld , roem en een aantal primeurs op het spel.

AS Roma en Feyenoord hebben beide een rijk verleden als het gaat om Europees voetbal, maar ze werden pas één keer aan elkaar gekoppeld. In de poulefase van de Europa League van 2014-2015 bleek AS Roma over twee wedstrijden de sterkste. De wedstrijd in Rome eindigde nog in 1-1 door een doelpunt van Colin Kazim-Richards, maar een week later was AS Roma met 1-2 te sterk in Rotterdam.



Erwin Mulder pakte die wedstrijd nog een rode kaart en het doelpunt van Elvis Manu bleek niet genoeg. Feyenoord speelde in het verleden veertien keer eerder tegen een Italiaanse ploeg in Europa en deed dat met wisselend succes (5W, 4G, 5V). AS Roma heeft een beter track record tegen Nederlandse clubs. Het won vier keer, speelde vier keer gelijk en verloor tweemaal.

De resultaten van dit seizoen spreken echter meer in het voordeel van Feyenoord. De Rotterdammers wonnen van alle 237 clubs die hebben deelgenomen aan (de voorronde van) de Conference League het vaakst (12) en heeft ook nog eens de meeste doelpunten gemaakt (43). Feyenoord is zelfs de eerste club ooit die de finale van een Europees toernooi haalt na drie voorrondes te hebben overleefd.

Winstpercentage in alle competities

- AS Roma won 52% van alle wedstrijden, speelde 22% gelijk en verloor 26%

- Feyenoord won 64% van alle wedstrijden, speelde 19% gelijk en verloor 17%

Zeven keer eerder stonden een Nederlandse en Italiaanse club tegenover elkaar in een Europese finale. Vijf keer ging de prijs mee naar Nederland (allemaal door Ajax) en twee keer naar Italië (tegen Ajax). Voor het eerst in de historie wordt er een Europese finale gespeeld in Albanië. AS Roma heeft überhaupt nog nooit een Europese wedstrijd in dat land gespeeld, terwijl Feyenoord er in 1991-1992 een keer 0-0 speelde tegen Partizani.

Scheidsrechter

De wedstrijd staat onder leiding van István Kovács, waar AS Roma goede herinneringen aan heeft. Kovács floot AS Roma twee keer eerder en Roma won ze allebei. Guus Til kent de scheidsrechter ook. De Roemeen floot ooit één keer een Nederlandse club, maar toen verloor Til met AZ van Maccabi Tel Aviv.

Gelukswensen

Wat verwachten oud-spelers en -trainers van Feyenoord, die zelf in het verleden meerdere prijzen wonnen met de Rotterdamse club, van de finale van vanavond? Lees de gelukswensen van onder anderen Willem van Hanegem, Bert van Marwijk en Pierre van Hooijdonk hier.

Feyenoord speelde in het verleden drie Europese finales en won ze allemaal. Alleen Sevilla speelde minstens zoveel finales zonder er ooit één te verliezen. Ook voor Orkun Kökcü staat er een primeur klaar. Hij kan de eerste Turk ooit zijn die scoort in een Europese finale. Kökcü is daarnaast momenteel de Feyenoorder met de meeste Conference League-minuten in de benen (948).

Volledig scherm Orkun Kökcü tegen FC Drita. © Pro Shots / Kay int Veen

Alleen AS Roma-spelers Rui Patricio (990) en Roger Ibanez (966) maakten meer minuten dit toernooi namens een van de finalisten. Marcos Senesi en Luis Sinisterra hebben dit Europese seizoen met respectievelijk 944 en 926 ook al flink wat wedstrijdminuten in de benen. Ibanez en Tammy Abraham waren de enige spelers die álle wedstrijden in actie kwamen.

Voor AS Roma-trainer José Mourinho is het al zijn vijfde Europese finale en hij verloor en nog nooit één. De Portugees is de eerste trainer ooit die vier verschillende clubs naar een Europese finale heeft geleid. Met FC Porto en Inter Milan won hij de Champions League, met Porto veroverde hij ook de UEFA Cup en van Ajax won hij vijf jaar geleden in de Europa League-finale.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mourinho verloor van de 11 wedstrijden die hij speelde tegen een Nederlandse club slechts één keer en dat was tegen Feyenoord. In 2016-2017 verloor hij in de Europa League met Manchester United door de enige goal van van de wedstrijd van Tonny Vilhena.

AS Roma heeft met Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling and Ainsley Maitland-Niles drie spelers die al eens eerder een Europese finale speelden. Tammy Abraham (9) en Cyriel Dessers (10) zullen onderling uitmaken wie de topscorer van de Conference League wordt.

Bronnen: Gracenote en OPTA