Verheydt helpt Almere met late goal aan zege op De Graafschap en is zeker van play-offs

Almere City blijft ook in de race om rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De formatie van Tobiasen is na de winst op De Graafschap in punten gelijk gekomen met koploper SC Cambuur, dat vandaag op bezoek gaat bij Eindhoven. Almere City heeft nu 18 van de 38 wedstrijden gespeeld. De ploeg van Tobiasen verloor pas één keer. Dat was op 15 november, toen er met 7-2 werd verloren in de topper bij Cambuur. Vanavond bracht Almere City het er dus een stuk beter vanaf in een duel met een rechtstreekse concurrent om promotie.



De Graafschap staat derde, met voorlopig acht punten minder dan koploper Cambuur en Almere City. Eerder op de avond speelden Helmond Sport en FC Dordrecht de eerste profwedstrijd van 2021 in Nederland. FC Dordrecht kwam met 0-2 voor, maar verloor mede door een hattrick van Karim Loukili met 5-2 in Stadion De Braak in Helmond.