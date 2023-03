Verloofde van Santiago Giménez in Feyenoord-shirt tussen Ajax-fans: ‘Wij waren erbij’

Bij de Klassieker zijn al jaren geen supporters van de uitspelende club welkom, maar Fer Serrano had maling aan die boodschap. De verloofde van Feyenoord-spits Santiago Giménez zat in haar Feyenoord-shirt tussen de supporters van Ajax in de Johan Cruijff Arena, waar Feyenoord voor het eerst sinds 28 augustus 2005 won.

De 21-jarige Santiago Giménez wordt met de week populairder nu hij op vijftien goals voor Feyenoord staat, maar ook zijn verloofde Fer Serrano krijgt steeds meer fans in Rotterdam en omstreken. Al sinds het begin van dit seizoen neemt de 25-jarige actrice uit Mexico, die haar vriend leerde kennen tijdens het online-gamen, haar volgers op Instagram mee in haar nieuwe leven in Europa. Dat gaat van haar ontdekkingen tijdens het boodschappen doen of uitjes naar Kinderdijk, Volendam of Parijs, maar nu dus ook een dagje Amsterdam tijdens de Klassieker.

Serrano filmde zichzelf en een vriendin die bij haar was in de trein onderweg naar het stadion, met haar Feyenoord-shirt duidelijk zichtbaar voor de andere passagiers. Ook filmde ze even na de vroege goal van haar vriend, waarna ze fluisterend probeerde te juichen. Eenmaal thuis in Rotterdam nam ze ook nog een video op waarin ze vertelde over haar belevenissen in Amsterdam. ,,Iedereen in het stadion was voor Ajax, behalve wij. De duels tussen Feyenoord en Ajax zijn de enige wedstrijden in Nederland waar geen uitsupporters welkom zijn. Het kan er heel agressief aan toegaan, ze hebben echt een hekel aan elkaar. Er zijn de vorige keer heel veel arrestaties geweest en nu zijn uitfans niet meer welkom, maar we zijn nu toch naar binnen geglipt. Er was verder echt niemand van Feyenoord, maar wij waren erbij", vertelde Serrano trots aan haar 275.000 volgers op Instagram.

Giménez ging tot zijn teleurstelling niet met Mexico naar het WK in Qatar, maar dat gaf hem wel de kans om Serrano eind november ten huwelijk te vragen op hun vakantie. Giménez vertelde in dit interview al over zijn verloofde, die ook geniet van het leven in Rotterdam en tijdens wedstrijden in de Kuip al vaak juichend en zingend in beeld kwam. Al reist de Mexicaanse actrice voor haar werk regelmatig naar haar geboorteland. ,,We zien heel veel van Nederland. Het strand van Scheveningen, de molens in Kinderdijk natuurlijk. En laatst nog Volendam. Ik stap hier ook in metro, in de trein. En altijd weer gaan die duimpjes omhoog en hoor ik ‘Santi, alles goed? Todo bien?’ Prachtig toch?’’

