Daley Blind over situatie Ajax: ‘Ik hou van de club, ben een groot Ajacied, dus het doet me pijn’

Waar Daley Blind bij Oranje onder Louis van Gaal de onomstreden wingback is aan de linkerkant, daar is zijn situatie bij Ajax in de voorbije maand volledig omgedraaid. De linkspoot is in Amsterdam onder Alfred Schreuder op een zijspoor beland. In een interview met deze site voor de WK-bijlage spreekt Blind zich ook uit over de ‘pijnlijke situatie’ bij Ajax.

19 november