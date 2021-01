Vernieuwd ADO geeft voorsprong tegen Sparta weg en blijft in degradatienood

In een duel met weinig kansen hebben ADO Den Haag en Sparta gelijkgespeeld tegen elkaar. Door de 1-1 uitslag in het Cars Jeans Stadion zakt ADO naar de zeventiende plaats op de ranglijst. Sparta won voor de vierde keer op rij niet.

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood had naar aanleiding van de uitwedstrijd tegen FC Groningen flink ingegrepen. Dat nieuwkomers Bobby Adekanye en Youness Mokhtar tegen Sparta in de basis zouden starten, lag in de lijn der verwachting. Maar daar bleef het niet bij. De trainer ‘slachtofferde’ ook zijn keeper. Luuk Koopmans, in de bekerwedstrijd tegen de Spartanen nog trefzeker, zat op de bank. In zijn plaats speelde Martin Fraisl, de deze maand transfervrij werd aangetrokken.

Met de drie nieuwe spelers kwam ADO iets beter voor de dag dan in de vorige twee duels, tegen FC Groningen en FC Emmen. Maar een duidelijk veldoverwicht leverde dat de Haagse ploeg niet op. Desalniettemin was het verschil met de uitwedstrijd tegen Sparta enorm. Toen, bij het debuut van Brood als hoofdverantwoordelijke bij ADO, werd het liefst 6-0 voor de Rotterdammers.

Maar nu kreeg Sparta nauwelijks grip op ADO. Veel kansen gaf het overigens niet weg. Mogelijkheden om te scoren waren er in de statische eerste helft voor beide ploegen eigenlijk niet. Totdat ADO vlak voor de rust twee keer heel gevaarlijk werd uit corners. De eerste, getrapt door Marko Vejinovic, werd door Michiel Kramer hard op Sparta-keeper Maduka Okoye gekopt. Uit de hoekschop die daaruit voortkwam werd het wél 1-0. Dit keer was John Goossens de nemer. Zijn trap werd beheerst in de hoek geknikt door de Kroatische middenvelder Tomislav Gomelt, eveneens een winterse aanwinst.

Supersub Kharchouch

Na de rust hield ADO lange tijd het overwicht, maar in het laatste half uur nam Sparta het heft in handen in de jacht op een resultaat. Dat leverde al snel de gelijkmaker op van invaller Reda Kharchouch. Die kopte een goede voorzet van Lennart Thy van dichtbij binnen.

Daarna kreeg Sparta nog één grote kans en ADO nog twee. Eerst stuitte Kramer na goed doorzetten van ADO-invaller Vicente Besuijen op Okoye en redde de Nigeriaanse keeper ook knap bij de rebound van Besuijen. Diep in de tweede helft schoot Spartaan Abdou Harroui de bal van de rand van het zestienmetergebied hard op de lat. In de allerlaatste minuut van het duel speelde Shaquille Pinas zichzelf goed vrij, maar zijn harde schot werd uit de hoek gedoken door uitblinker Okoye.

Met het gelijke spel schiet ADO niets op. De ploeg van Brood zakt door de overwinning van Willem II op hekkensluiter FC Emmen naar de zeventiende plek.

