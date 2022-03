Vertonghen terug in de Arena: ‘Jan dacht na zijn goal met RKC dat hij nooit een kans zou krijgen bij Ajax’

De jeugdtrainer

Sonny Silooy (57) spreekt graag over Vertonghen. De ex-Ajacied - hij stond in de laatste CL-finale van Ajax tegen Juventus in 1996 op het veld - had als jeugdtrainer van de Onder 19 tussen 2003 en 2008 de jonge Belg onder zijn hoede. ,,Jan zat bij mij al tussen het A-elftal en Jong Ajax”, zegt Silooy. ,,Ik gebruikte hem vooral in topwedstrijden om te zien of hij goed genoeg was om het elftal te dragen. Hij wilde graag op het middenveld spelen, maar dat kon niet. Ik heb hem vooral als linksback en linkse centrale verdediger neergezet.”