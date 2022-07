Vertrouwen bij Parsons in aanloop naar topduel met Zweden: ‘We zijn gewend aan winnen, aan prijzen’

Oranje treft morgenavond direct één van de topfavorieten voor de eindzege op het EK, Zweden, om 21.00 uur in Sheffield. Van Dominique Janssen en Lineth Beerensteyn is het nog onduidelijk of zij fit genoeg zijn.

Janssen en Beerensteyn gingen woensdag al voortijdig naar de kant op de training. Verdediger Janssen, een sterkhouder in een verder wat gammele defensie, liet toen weten dat dat uit voorzorg was. Vandaag bevestigde Parsons dat het onduidelijk is of beide speelsters erbij kunnen zijn, waar hij verder iedereen tot zijn beschikking heeft. Wel deed het tweetal mee op de training na de persconferentie.

,,Ik heb optimisme over beiden, als ik ze spreek”, aldus Parsons. ,,Maar als het niet lukt, hebben we jonge speelsters in de selectie die belangrijke ervaring hebben op gedaan. Die ervaring, bijvoorbeeld op het Tournoi de France van afgelopen februari, wordt dan nog waardevoller.”

Quote We hebben kampioenen in alle topcompeti­ties in onze selectie, Champions Lea­gue-win­naars ook. Mark Parsons

Zweden was vorig jaar olympisch finalist en presteert al jaren erg constant. Niet voor niets is het land de nummer twee op de FIFA-wereldranglijst, twee plekken boven de Oranjevrouwen. Daarbij kende de ploeg van Parsons geen overtuigende laatste periode, met in het oog springend de harde nederlaag tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman (5-1). Recente (oefen)wedstrijden tegen toplanden als Frankrijk (3-1) en Spanje (1-0) gingen ook al verloren. De confrontatie met Zweden, dat niet kan starten met de niet helemaal fitte sterspeelster Stina Blackstenius, is dus direct een test hoe Oranje zich houdt tegen een topland als het er écht om gaat.

Tegelijkertijd zijn de Leeuwinnen regerend Europees kampioen en die ervaring neemt de selectie mee, denkt Parsons. ,,Als je een verleden met verliezen hebt, is alles moeilijker. Kijk naar Juventus tegen Tottenham Hotspur, een paar jaar terug, in het mannenvoetbal. Juventus stond achter, maar ze zeiden tegen elkaar dat Spurs een historie heeft van niet winnen, waar Juve wél vaak wint.

,,In het vrouwenvoetbal hetzelfde, bij de Champions League-finale tussen Olympique Lyonnais en FC Barcelona. Aanvoerder Wendie Renard van Lyon vroeg zich af hoeveel titels Barça heeft? Eén. En Lyon: veel meer. Je moet geloof hebben in wat je eerder hebt gedaan, maar als je die ervaringen niet hebt, is het moeilijker. Wij hebben ervaring als EK-kampioen, WK-finalist, op de Olympische Spelen. We hebben kampioenen in alle topcompetities in onze selectie, Champions League-winnaars ook. We zijn gewend aan winnen, aan prijzen, aan grote wedstrijden, nu ook aan 90.000 man in Camp Nou en 50.000 op Wembley.”

Maar, zo beseffen Parsons en aanvoerder Sari van Veenendaal ook, het verleden is geweest. ,,We zijn de trotse kampioen, maar we zitten nu in een andere situatie”, aldus Van Veenendaal. ,,We hebben genoeg gevierd. Dit is een nieuwe tijd.”

,,We starten dit toernooi niet als het beste team, dat is logisch”, aldus Parsons. Algemeen beschouwd zijn Engeland, Zweden en waarschijnlijk ook wel Spanje en Frankrijk grotere favorieten dan Oranje. ,,Het kwaliteitsverschil van dit EK in vergelijking met de Olympische Spelen, dat is een verschil tussen dag en nacht” vindt Parsons. ,,Er zijn zes favorieten en elk toernooi heeft wel één of twee verrassingen. Laten we zien wie dat worden.”

