Vier Argentijnen in Klassieker: ‘Ik verheerlijk geweld niet, maar ben ermee opgegroeid’

Door Johan Inan en Mikos Gouka



Nicolás Tagliafico zei het al eerder. Ajax tegen Feyenoord? Dat is zoals River Plate tegen Boca Juniors. De ‘Superclásico’ in Argentinië die de linksback van Ajax zelf nooit heeft gespeeld. ,,De rivaliteit tussen die twee clubs is enorm’’, zegt de verdediger, die zelf voor Banfield en Independiente speelde en inter­national van zijn land is. ,,Natuurlijk voel je dat als speler.’’