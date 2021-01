Vierklapper van Hornkamp bezorgt FC Den Bosch krankzinnig punt bij Excelsior

Excelsior begon uitstekend aan de wedstrijd. Reuven Niemeijer maakte twee doelpunten voor rust, direct na de pauze tikte Joel Zwarts de Rotterdammers naar een comfortabelere 3-0 voorsprong.



FC Den Bosch knokte zich onder leiding van Jizz Hornkamp (22) geweldig terug in de wedstrijd. De spits verdubbelde zijn seizoentotaal (vier goals tot voor deze wedstrijd) door maar liefst vier keer te scoren. Luigi Bruins zette na de eerste twee doelpunten van Hornkamp de Rotterdammers via een penalty op een 4-2 voorsprong. Hornkamp sloeg in het laatste kwartier nog twee keer toe, waardoor de spectaculaire wedstrijd eindigde in een remise. Excelsior-verdediger Robin van der Meer kreeg nog rood in de blessuretijd.