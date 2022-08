Vijf conclusies over PSV in Glasgow: Sangaré levert, Veerman groeit door en tegengoals zijn zorgenkindje

Het treffen met Rangers lijkt voor PSV een ultieme kans om weer eens het hoofdtoernooi van de UEFA in te komen, want het is zeker niet de best voetballende ploeg die de Eindhovenaren tot nu toe zijn tegengekomen. Toch had PSV had het in Schotland soms knap lastig. Wat viel op bij de Eindhovense club? Vijf overpeinzingen.