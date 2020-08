Vijf redenen om uit te kijken naar de herstart van de Keuken Kampioen Divisie

Wraak van Cambuur

SC Cambuur en De Graafschap zinnen na de afgepakte promotie van vorig seizoen op wraak. De twee ploegen waren in racetempo onderweg naar de eredivisie, maar werden door het coronavirus en de KNVB op brute wijze een halt toegeroepen. Een paar maanden na het debacle is het aan de Leeuwarders en de Doetinchemmers de taak de rug te rechten en te bewijzen waarom zij ook dit jaar de grootste favorieten zijn.

Veel titelkandidaten

De Keuken Kampioen Divisie lijkt dit jaar meer titelkandidaten te hebben dan ooit. Zo sloeg FC Volendam vorig jaar al een knappe weg omhoog in en wil het dolgraag naar de eredivisie. Ook grote clubs als NAC Breda, Go Ahead Eagles en NEC azen op een terugkeer op het hoogste podium. Het seizoen opent vrijdag meteen met een heuse topper: SC Cambuur ontvangt NEC.

Nog één seizoen Antonucci

Het spektakel op de vrijdagavond wordt nog één seizoen verzorgd door Francesco Antonucci, een van de grootste revelaties van afgelopen jaargang. Bij FC Volendam trok de smaakmaker volle zalen, door met goals en technische hoogstandjes voor vermaak op de tribunes te zorgen. Feyenoord zag dat ook en lijfde de Belg alvast in. Als onderdeel van een ingewikkelde betaalconstructie mag Antonucci, die de overstap maakt van AS Monaco, ook komend jaar toveren in de eerste divisie.

Volledig scherm Francesco Antonucci (r) in actie tegen FC Groningen. © BSR Agency

Wondergoals Mühren

Over toveren gesproken. Robert Mühren is waarschijnlijk Cambuur's grootste troef op weg naar een eredivisieticket. Met sublieme volleys tegen NEC en Jong AZ tekende de spits afgelopen seizoen voor prachttreffers. Ook zijn fenomenale stift tegen Jong PSV zal de Leeuwarder harten nog altijd sneller laten kloppen. Uiteindelijk stokte de teller van Mühren op het vroeg beëindigde seizoen op 26 treffers.

Let ook op Joël Zwarts van Excelsior, afgelopen seizoen met vijftien treffers en twaalf assists de grote man in Kralingen. Meerdere eredivisieclubs zijn geïnteresseerd in zijn diensten, maar voorlopig trekt hij nog het Excelsior-shirt over zijn schouders.

Volledig scherm Robert Mühren. © BSR Agency

Pareltjes van belfotenploegen

Ajax, PSV, AZ en FC Utrecht zijn komend seizoen met hun belofteteams opnieuw vertegenwoordigd op het tweede niveau. De basis van de carrière van spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong ligt in de Keuken Kampioen Divisie. Ook dit seizoen mikken toptalenten op veel kilometers in de eerste divisie. Bij PSV hikt tienersentatie Noni Madueke (18) al tegen een basisplaats aan, terwijl Ajax miljoenenaankoop Antony kan laten rijpen in de talentenkweekvijver. Bij AZ hoopt Maxim Gullit (19, zoon van) op een definitieve doorbraak.

Volledig scherm Antony. © BSR Agency

Lees ook Clubs akkoord met nieuwe regels bij stopzetten competitie Lees meer